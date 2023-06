Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Emi de la Noaptea Tarziu și iubita sa, Madalina! Cei doi au spus cel mai important „Da” din viața lor astazi, iar nașii au fost nimeni alții decat Eliza și Cosmin Natanticu. Artistul și soția sa au atras toate privirile la marele eveniment.

- Andra Volos traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata. Recent, vedeta și Lele au anunțat ca vor deveni parinți pentru prima data. Primele imagini ale vedetei cu burtica de gravida. Iata cum arata iubita cantarețului de manele insarcinata in 3 luni!

- Avem primele imagini cu Adrian Enache dupa ce s-a aflat ca va deveni bunic. Fiica cantarețului, Diana Enache, in varsta de 26 de ani, va deveni mamica pentru prima data. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins fotografii…

- In cursul acestei saptamani o veste a șocat o Romanie intreaga. Cunoscutul cantareț Tony de la Ploiești s-a stins din viața. In urma decesului sau, familia și colegii de breasla sunt șocați de cele intamplate. Dupa acuzații și anchete, astazi, artistul a fost condus pe ultimul drum.

- Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, s-a casatorit! Dupa ceremonia de la Starea Civila, a urmat o petrecere cu fast organizata pentru a sarbatori uniunea celor doi tineri, insa Florin Salam a lipsit de la ambele evenimente, ridicand semne de intrebare. Iata primele imagini.

- In aceasta seara, Andrew și Tristan Tate au fost eliberați, iar la scurt timp dupa ce s-a pronunțat decizia Curții de Apel București, cei doi milionari britanici au fost așteptați, in fața centrului de reținere și arest, de avocatul lor. Mai apoi, au fost surprinse și Georgiana Naghel, impreuna cu Luana…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi radiaza de fericire unul in preajma celuilalt. De aceasta data, manelistul a vrut sa-și surprinda iubita cu un cadou special, astfel ca i-a cumparat o geanta de la brand de lux in valoare de mii de euro.

- Manelistul și dansatoarea le dau fanilor palpitații in aceste momente! Dupa mai multe zile in care nu s-au afișat impreuna, un nou detaliu indica faptul ca s-ar fi putut separa in mare secret!