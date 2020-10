Primele imagini cu burtica Prințesei Eugenie! Va naște la începutul anului viitor Un nou bebeluș va intregi familia regala a Marii Britanii incepand de anul viitor. Prințesa Eugenie de York (30 de ani) și soțul ei, Jack Brooksbank (34 de ani), vor deveni parinți la inceputul lui 2021. Nepoata reginei Elisabeta a II-a a facut anunțul in mediul online. „Eu și Jack suntem atat de nerabdatori pentru inceputul anului 2021”, a scris Eugenie, pe contul sau oficial de Instagram. Primele imagini cu burtica Prințesei Eugenie! Va naște la inceputul anului viitor Recent, paparazzi au fotografiat-o pe Prințesa pentru prima oara de la anunțul sarcinii, plimbandu-se pe strazile din Londra.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcau a fost una dintre concurentele de la Ferma. Orașeni vs. Sateni, care in urma duelului a fost eliminata din concurs. La ieșirea din competiție, vedeta in varsta de 38 de ani a vorbit despre experiența pe care a trait-o in show, cariera in America și relația cu Vin Diesel.„L-am cunoscut acum…

- Un nou bebeluș regal va intregi familia regala a Marii Britanii. Perechea s-a casatorit in data de 12 octombrie a anului 2018. Un nou bebeluș regal este pe drum! „Suntem atat de nerabdatori pentru inceputul anului 2021” Prințesa Eugenie de York și soțul ei, Jack Brooksbank, vor devenit parinți la inceputul…

- Prințul Harry și sotia sa Meghan au inapoiat coroanei britanice 2,4 milioane de lire sterline. Suma reprezinta costurile renovarii Frogmore Cottage de pe domeniul Castelului Windsor, unde cuplul a locuit pentru scurt timp, inainte de a pleca din Marea Britanie. Au rambursat banii la puțin timp dupa…

- Acesta este semnul cel mai clar ca Harry si Meghan vor sa se stabileasca permanent in California. Ei bine, fostii duci de Sussex si-au cumparat propria lor casa in Santa Barbara, localitate foarte populara printre vedete, aflata la circa 150 km departare de Los Angeles.

- Deși toata lumea credea ca plecarea de laga Casa Regala ii va face mai liniștiți și mai fericiți, un detaliu dezvaluit recent arata ce coșmar traiesc zilnic prințul Harry și soția sa, Meghan Markle.

- Mulți s-au intrebat de-a lungul timpului cum a reușit ca actrița Meghan Markle sa vina in atenția Prințului Harry. Cum a ajuns sa se marite cu cel caruia i-a daruit un copil și care este secretul pe care puțini l-au știut pana acum? Care este cel mai mare secret al lui Meghan Markle? Meghan Markle […]…