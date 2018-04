Primele imagini cu Bursucu alaturi de iubita! Adrian Cristea a dus-o direct la Nuba!

Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini pentru familia Prodan! Joi (19 aprilie), Ionela Prodan este condusa pe ultimul drum de familie și de prieteni. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan de la inmormantarea regretatei cantarețe de muzica populara. Transfigurata de durere, impresara…

- Anamaria Prodan trece prin momente cumplite! Mama ei, Ionela Prodan, a murit luni seara, in jurul orei 21:00, la Spitalul Elias. Artista avea 70 de ani și suferea de o boala grava la pancreas. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan dupa moartea mamei ei. Anamaria…

- Atac in Siria, vineri spre sambata! Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Bombardamentele au vizat trei obiective militare din Siria, iar aliatii occidentali nu au inregistrat pierderi, a anuntat Departamentul american al…

- Este bucurie mare in tabara „Faimoșilor”! Cosmin Cernat a anunțat in ediția de sambata seara (31 martie) de la Exatlon ca noua concurenta urmeaza sa intre in competiția din Republica Dominicana. Ea a venit in locul Ancai Surdu, care a fost nevoita sa se retraga din motive medicale. Deși producatorii…

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Iubita lui Kamara, dezvaluiri neașteptate in direct la tv. Madalina și artistul au fost invitați din nou in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde au vorbit despre relația lor și despre cum o sa evolueze lucrurile, dupa ce cantarețul va divorța oficial de soția lui. ”N-a fost dragoste la prima vedere,…

- Politistul oltean impuscat in cap de iubita lui era divortat si locuia cu chirie in apartamentul unui coleg. Bogdan Dumitrescu avea o relatie de aproximativ doua saptamani cu femeia care l-a impuscat accidental, potrivit informatiilor obtinute de CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA. A (VEZI SI:A Medicii…