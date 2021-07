Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut joi dimineața percheziții acasa la Brigitte și soțul ei, Florin Pastrama. Cei doi sunt acuzați ca ar fi pus in vanzare maști de protecție contrafacute sub branduri de lux precum Gucci, Louis Vuitton și Fendi. Potrivit unui comunicat al Poliției, in dosar sunt facute cercetari pentru…

- BBC, care a avut un corespondent pe distrugatorul HMS Defender, a publicat joi imagini video cu incidentul in care a fost implicata nava britanica in Marea Neagra dupa ce Rusia a anuntat vineri ca a tras salve de avertisment asupra sa si a lansat bombe pe traiectoria de deplasare a navei.

- Stipe Vucur (29 de ani), noul fundaș central de la FCSB, a sosit in Romania. Fundașul adus la dorința exclusiva a patronului Gigi Becali a ajuns in Romania. Stipe Vucur, stoper austriac care masoara 1,95 metri, va avea sarcina de a rezolva problemele din apararea celor de la FCSB. Vucur a ajuns la…

- Ion Dichiseanu este condus pe ultimul drum azi, 22 mai. Cortegiul funerar a plecat de la Teatrul Nottara spre cimitirul Bellu, din Capitala, acolo unde marele actor isi va dormi somnul de veci, dupa o viata inchinata scenei. Click! va prezinta primele imagini de la ceremonia de inmormantare a lui Ion…

- Flavia Mihașan, fosta asistenta de la emisiunea ‘Neatza cu Razvan și Dani’ a nascut! Frumoasa blondina a adus pe lume un bebeluș perfect sanatos și traiește cele mai frumoase clipe. Vedeta a decis sa ofere și primele imagini fanilor de pe rețelele de socializare, astfel ca toata lumea s-a emoționat…

- Florin Pastrama a decis sa se intoarca acasa dupa cearta pe care a avut-o cu Brigitte din cauza banilor. Ei bine, soția sa nu l-a intampinat cu brațele deschise și l-a respins, spunandu-i ca locuința ei nu este hotel. Singura persoana care pare ca s-a bucurat de reintoarcerea lui Florin Pastrama acasa…

- Florin Pastrama a plecat din casa in care locuia cu Brigitte in urma unor discuții intense legate de situația lor financiara. Acum, acesta face un anunț despre relația lui cu Brigitte.Florin Pastrama nu are de gand sa se desparta de Brigitte, a anunțat ramane in continuare soția lui, chiar daca acum…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi, dar paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu cei doi in tandrațuri la o terasa din Capitala. Mangaierile, sarutarile și cuvinte calde nu au lipsit.