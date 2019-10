Stiri pe aceeasi tema

- La trei luni dupa ce s-au casatorit civil, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat, potrivit Spynews. Bianca Dragusanu si Alex Bodi au divortat. Cei doi au decis sa-si spuna adio, In urma neințelegerilor, aceștia au decis sa mearga pe drumuri separate, iar Alex Bodi a facut primele declarații despre…

- Cancan prezinta imagini din care se vede cum, in jurul orei 23:30, Bianca Dragușanu și Alex Bodi parasesc luxosul restaurant din zona Herastru și se indreapta destul de agitați spre parcarea localului. Dupa ce au parcurs doar cațiva pași, de la ieșirea din local pana-n parcare, musculosul o agreseaza…

- Imagini accident spectaculos in Baia Mare. O șoferița grabita a facut prapad pe bulevardul București. O persoana ranita in urma impactului.foto Primele verificari au relevat ca o femeie care conducea un autoturism pe bulevardul Republicii, din Baia Mare, a patruns in intersecția semaforizata pe culoarea…

- Alex Bodi a negat faptul ca divorțeaza de soția lui, Bianca Dragușanu, și a facut primele declarații despre relația lor. Cei doi formeaza in continuare un cuplu solid, dupa cum spune afaceristul. „Bianca este o femeie foarte matura, dar cateodata e o copilița, are nevoie de atenție, de afecțiune. Business-urile…