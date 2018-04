Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea bebeluș al Ducilor de Cambridge s-a nascut și e pregatit sa faca cunoștința cu lumea intreaga. Kate și William ni l-au prezentat, in premiera, pe cel de-al treilea nascut al lor: un baiețel! La cateva ore de la naștere, Kate Middleton și soțul sau, Prințul William al Marii Britanii,…

- Vestea ca Betty Salam este insarcinata i-a șocat pe fanii ei! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. De cand a aflat ca va deveni mamica, ea a renunțat sa mai apara la emisiuni TV…

- Zbuciumate povești de dragoste a trait Dorin Cocoș: a divorțat de Elena Udrea, a fost apoi tradat și parasit de urmatoarea soție… Afaceristul pare, totuși, sa-și fi gasit echilibrul langa Raluca Miu, cu are o relație de un an și jumatate. Mai mult chiar, tanara tocmai i-a daruit un copil, in urma cu…

- Oana Matache, sora mai mica a Deliei, și-a botezat fetița, duminica (15 aprilie). Nașica a fost chiar Delia, care și-a luat foarte in serios rolul. Vizibil emoționata, cantareața a venit la biserica odata cu sora ei. La biserica, Delia s-a imbracat intr-o rochie scurta, de culoare aurie. Ea a ales…

- Alessia a dezvaluit, la emisiunea ”Rai, da Buni”, prezentata de Mihai Morar, cum va decurge botyezul micuțului Alvin, baiețelul ei. Alessia a vorbit despre botezul micutului Alvin si despre o dorinta puternica pe care o avea inca de cand era mica. Artista asteapta cu nerabdare momentul, iar emotiile…