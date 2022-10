Stiri pe aceeasi tema

- O investigație preliminara a avariilor produse la cele doua conducte de gaz Nord Stream in partea daneza a Marii Baltice arata ca scurgerile au fost cauzate de "explozii puternice", a anunțat poliția din Copenhaga intr-un comunicat, conform Reuters.. Anchetaavariilor din 26 septembrie ale conductelor…

- Primele inspectii desfasurate in aceasta saptamana de autoritatile suedeze la locul scurgerilor din gazoductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica "intaresc suspiciunile de sabotaj", fiind vorba despre "detonari" care au provocat "pagube importante", a anuntat Parchetul suedez joi, relateaza AFP."Putem…

- Seismologii din Danemarca si Suedia au inregistrat luni explozii puternice in zonele unde au fost semnalate ulterior trei scurgeri de gaze din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica, a anuntat marti Centrul National de Seismologie al Suediei (SNSN), relateaza Reuters…

- Danemarca a raportat luni o scurgere de gaz in apropierea insulei Bornholm din Marea Baltica, aflata in apropierea gazoductului rusesc inactiv Nord Stream 2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pasajul Unirii, care a fost inchis pe 20 iunie pentru reparații, urmeaza sa fie redeschis cel mai probabil saptamana viitoare, chiar in prima zi de școala, 5 septembrie. Astazi, in zona au aparut elementele de decor, semn ca lucrarile se apropie de final. Dupa cum se poate vedea in imaginile surprinse…