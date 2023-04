Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate au stat mai bine de trei luni in inchisoare, iar potrivit specialiștilor, acest lucru și-a pus amprenta asupra comportamentului lor. Specialiștii au analizat atitudinea lui Andrew Tate, iar concluzia este urmatoarea: a ramas cu un obicei din inchisoare, dar in aceeași masura,…

- Andrew Tate a postat un scurt clip video pe rețelele sociale, la scurt timp dupa ce a ajuns acasa, dupa trei luni petrecute in arest, in dosarul de trafic de persoane in care este cercetat alaturi de fratele sau, Tristan. Andrew susține in continuare ca este acuzat pe nedrept și ca a ieșit din arest…

- Controversatul influencer Andrew Tate și fratele sau Tristan au fost plasați din arest preventiv in arest la domiciliu, iar Andrew a și postat primul videoclip pe Twitter, in care se plimba printr-o camera cu pereți negri in timp ce fumeaza, spunand ca in

- Andrew Tate a postat un nou mesaj pe contul sau personal de Twitter. Celebrul milionar le-a dezvaluit fanilor ce numar are la celula in arest. Ce a scris in mediul online despre Dumnezeu. Postarea a strans cateva sute de distribuiri.

- Andrew Tate a postat un nou mesaj pe contul sau personal de Twitter, iar acesta a spus ca privarea de libertate fara acuzații sau proces este cea mai stricta pedeapsa legala in afara de moarte. Fanii au fost cei care i-au apreciat postarea cu mii de like-uri in doar cateva minute.

- „Mulțumesc ca ne-ați primit la voi acasa, ca traim in liniște și nu auzim sirene, mai ales copii”. Cu astfel de mesaj a venit o refugiata din Ucraina, care odata cu inceperea razboiului a fost nevoita sa fuga de acasa, alaturi de familie și copii. Municipalitatea, alaturi de alte instituții, a fost…

- Un gest aparent banal facut de „Cobra” Tate in duba poliției a declanșat un scandal incredibil, la nivel mondial, presa din Asia lansand ipoteza ca milionarul acuzat de crima organizata ar fi cerut ajutorul masonilor.