Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe data de 4 noiembrie 2022, Sergiu Hanca a devenit tata pentru a treia oara. Soția fotbalistului, Andreea Hanca, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, care a primit nota 10 la naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, fotbalistul a oferit primele declarații dupa ce a devenit…

- Andreea Hanca a ajuns pe patul de spital, asta dupa ce e soția lui Sergiu Hanca a avut contracții mari, iar de cateva zile starea ei de sanatate nu a fost una tocmai buna. Soția fotbalistului se pregatește sa nasca in orice moment și va deveni mama pentru a treia oara.

- Andreea Hanca va fi mama pentru a treia oara in curand. Soția lui Sergiu Hanca este pregatita sa nasca in orice moment și recunoaște ca are mari emoții, chiar daca este a treia sarcina. Partenera fotbalistului a facut noi dezvaluiri la Antena Stars.

- Andreea Hanca a dezvaluit prin ce momente grele a trecut pe parcursul sarcinii. Aceasta a ajuns la pat, fiind la un pas sa nasca prematur in orice moment, dupa spusele medicilor. Soția lui Sergiu Hanca a facut declarații exclusive, la Antena Stars.

- Primele imagini cu soția lui George Simion in rochie de mireasa! Ce ținute vor purta cei doi la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor. Petrecerea de maine seara se anunța a fi una fastuoasa, la care sunt invitate 10.000 de persoane.

- Cristina Almașan e cea mai fericita mamica, asta deoarece in urma cu doua zile aceasta a nascut și a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Vloggerița a impartașit recent și primele imagini cu cea mica, careia i-a facut și o ședința foto in maternitate.

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta imagini exclusive cu Honorius Prigoana și partenera lui de viața, dupa ce au devenit parinți. Stați sa vedeți ce tatic grijuliu este fiul cel mare al lui Silviu Prigoana! Diana, soția lui Honorius Prigoana, a intenționat sa mearga…

- Teodora Marcu, fosta concurenta de la Insula Iubirii, este foarte activa pe platforma TikTok, acolo unde ii ține la curent pe fani cu ce se mai intampla in viața ei de cand a devenit mama pentru prima oara. Tanara este in al noualea cer de fericire și se mandrește cu fetița ei, Emma, care a venit pe…