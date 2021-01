Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (30 de ani, locul 72 WTA) se alfa in izolare la Melbourne, in așteptarea Australian Open. Sportiva din Romania se vede nevoita sa stea in izolare, dupa ce o parte dintre persoanele care s-au aflat in avionul cu care a venit in Australia au fost depistate pozitiv cu COVID-19. ...

- Cu toate ca o vedem mereu cu zambetul pe buze, Oana Roman nu trece prin cele mai bune momente din viața sa. Primele imagini cu mama vedetei, dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate! Oana este in permanența langa cea care i-a dat viața! Unde au fost surprinse cele doua? Imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro.

- Primele marturii ale familiei femeii din Giurgiu, prima persoana din Romania, infectata cu noua tulpina COVID-19. Sotul femeii a povestit ca aceasta se simte bine si a avut doar simptomele unei banale raceli. Familia nu isi poate explica de unde ar fi putut contacta virusul, in conditiile in care nu…

- Eveniment Prefectul județului are coronavirus ianuarie 7, 2021 18:08 Liviu Dumitrașcu, prefectul județului Teleorman, a fost confirmat, joi, cu COVID-19. Din primele date, acesta se afla in izolare la domiciliu, iar starea sa de sanatate este una buna. „Va informam ca joi, 7 ianuarie…

- La inceputul lunii decembrie celebrul Ion Dichiseanu era internat de urgența la unu din spitalele bucureștene. Primele informații il dadeau pe celebrul actor infectat cu coronavirus și ca starea sa de sanatate este grava, fiind intubat. Ion Dichiseanu s-a intors acasa Deși se zvonea ca starea de sanatate…

- Luni, Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ca este pozitiv pentru noul coronavirus. Ulterior a fost internat in spital dupa ce a contractat coronavirus la inceputul acestei saptamani, spune un oficial prezidențial. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky infectat cu COVID-19 Dupa ce…

- Constanteanca de 29 de ani a incercat sa fie precauta, evitand deplasarile lungi in pandemie, motiv pentru care a renuntat si la US Open 2020. Din pacate, „Simo“ a contractat noul coronavirus stand acasa.

- Incep sa apara vesti ceva mai bune despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher. Au trecut aproape sapte ani de la teribilul accident de schi pe care l-a suferit fostul mare campion de Formula 1. Iar in tot acest timp, familia a oferit extrem de putine detalii legate de starea de sanatate a germanului.…