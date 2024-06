Stiri pe aceeasi tema

- Momentul mult așteptat a sosit! Anda Adam și Yosif Mohaci sunt gata sa devina o familie in fața lui Dumnezeu, iar cei doi stralucesc in cea mai importanta zi din viața lor. Iata primele imagini cu artista in rochie de mireasa!

- Relația Andei Adam cu Yosif Eudor Mohaci a atras atenția presei și a publicului din Romania, fiind un subiect de interes datorita popularitații cantareței. Anda Adam, cunoscuta pentru cariera sa de succes in muzica și participarile la diverse emisiuni de televiziune, se iubește cu Yosif Eudor Mohaci,…

- Denisa Raileanu de la Mireasa sezonul 7 urmeaza sa devina, in curand, mamica pentru prima data. Recent, tanara a facut publice primele imagini cu burtica de graviduța și in descrierea lor a adaugat un mesaj emoționant.

- Ilona Brezoianu este in culmea fericirii, dupa ce ea și cel pe care il iubește au decis sa mearga pe același drum și au spus marele „DA”. Actrița a strigat in gura mare „DA”, iar cei prezenți la eveniment au inceput sa rada. Cu toții știm ca umorul nu i-a lipsit niciodata, iar energia ei […] The post…

- Ana Maria Barnoschi, prezentatoarea de la Kanal D, s-a casatorit civil cu iubitul ei. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini de la eveniment, alaturi de care a scris un mesaj. Colega lui Bursucu a stralucit alaturi de proapspatul ei sot. Prezentatoarea de la Kanal D și partenerul ei au atras…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit religios astazi, 2 iunie 2024. Actorii au publicat primele imagini de la marele eveniment pe rețelele sociale. De asemenea, tanara a purtat o rochie de mireasa deosebita.

- De-a lungul celor șase episoade, „Senna” va dezvalui in premiera drumul lui Ayrton spre succes, alaturi de dezamagiri, bucurie și durere, in timp ce va scoate la iveala personalitatea sa si relațiile cu cei din jur. Aceasta este prezentarea pe care producatorii filmului o fac. Și dezvaluie culisele…

- Iasmina Halas e cea mai fericita, asta pentru ca blondina iubește din nou și e intr-o noua relație. Tanara ne vorbește despre partenerul ei și ne spune ca momentan parinții sai nu l-au cunoscut. Avem și primele imagini cu ei, insa vedeta nu vrea sa dea ”prea multe din casa”.