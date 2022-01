Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul manelist Petrica Cercel s-a stins din viața in urma cu cateva luni. De atunci, intreaga sa familie și mai ales copiii sai nu au mai aparut in lumina reflectoarelor, deși cu toții au afirmat ca sunt pur și simplu ingenuncheați de durere. Paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Bogdan de la Ploiești este de multa vreme unul dintre artiștii momentului, iar dintotdeauna acesta a fost asaltat de domnișoare. Artistul se bucura de un succes uimitor, iar cu puțin timp in urma a fost surprins intr-un local din București alaturi de o fata misterioasa. Paparazzii noștri au surprins…

- Alina Sorescu nu se sfiește atunci cand vine vorba de o mancare ca la mama acasa! Nu este pentru prima data cand soția lui Alexandru Ciucu este surprinsa de catre paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, in timp ce iși cumpara diferite preparate culinare sau chiar cand servește masa…

- Andrei Neacșu este dispus sa faca orice pentru cea mai importanta femeie din viața lui! Soțul Ilincai Vandici nu s-a sfiit deloc, astfel ca pentru a-i face pe plac a incalcat chiar și regulile impuse de autoritați din cauza pandemiei de Covid-19. Cum l-au surprins paparazzii celui mai tare site de știri…

- Denisa Nechifor are grija ca intotdeauna sa arate impecabil, astfel ca nu conteaza daca este in parc, in fața oglinzii sau chiar la volan, cert este ca se aranjeaza mereu. Caci este o mama singura, și totodata o femeie libera, fosta lui Adrian Cristea este o apariție incantatoare oriunde s-ar duce,…

- David Goldcher, iubitul Irinei Rimes, a fost surprins de catre paparazzii Spynews.ro in timp ce era in oraș, insa fara prezența frumoasei artiste. Ce face partenerul de viața al cantareței atunci cand ea nu este prin preajma, puteți vedea in imagile realizate de catre cei mai buni paparazzi.

- BRomania este mereu in centrul atenției și acest lucru s-a intamplat și de aceasta data pentru ca paparazzii Spynews nu l-au scapat nicio secunda din ochi pe celebrul vlogger, surprinzandu-l exact momentul in care comediantul a dat uitarii bunelor maniere, chiar in public. Ei bine, cu siguranța BRomania…

- S-au ascuns cat s-au ascuns, insa paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au suprins imagini unice cu cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc! Ei bine, Ramona Olaru și Catalin Cazacu, spre surprinderea tututor, se iubesc nebunește! Cei doi s-au comportat exact…