Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, in urma deciziei luate de autoritați in urma cu cateva momente. Prin urmare, dupa mai multe luni de arest la domiciliu și aproximativ o luna de arest preventiv, Alex Bodi se bucura din nou de libertate.

- A venit barza la Gradina Zoologica din Capitala! S-au nascut doi pui de tigru. Fericitul anunț a fost facut de edilul de Chișinau, Ion Ceban, intr-un live pe Facebook.”Este pentru prima data cand ni se intampla asemenea format.

- Dragostea plutește-n aer pentru fiul lui Viorel Catarama, indiferent daca este pandemie sau nu. Ștefan Tudor Catarama și iubi roșcata au fost surprinși in ipostaze tandre, la un restaurant din Capitala. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au surprins imagini exclusive…

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a primit vești mari de la judecatori. Afaceristul a fost pus sub control judiciar și eliberat din arestul la domiciliu. Iata ce condiții trebuie sa indeplineasca acum.

- Cornelia Catanga va fi inmormantata in urmatoarele momente la cimitirul Ghencea din Capitala. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini in exclusivitate cu locul de veci al artistei, unde s-au strans familia și cațiva aporpiați pentru a-și lua „adio”.

- Lidia Buble și Cobra Tate nu-și mai mai pot ține ascunsa relația de ochii lumii! Celebra artista l-a dat uitarii pe Razvan Simion, iar privirile jucaușe și zambetele largi pentru fostul cumnat al Biancai Dragușanu sunt dovada ca se simte de minune in compania milionarului. Paparazzii Spynews.ro au fost…

- Dupa ce in urma cu o zi Alex Bodi s-a prezentat in fața judecatorilor de la Tribunalul din Craiova, iata ca astazi decizia a fost luata. Fostul soț al Biancai Dragușanu ramane in continuare in arest pentru 30 de zile

- Astazi este o zi mare pentru fostul soț al Biancai Dragușanu, afaceristul Alex Bodi. In scurt timp va afla daca va mai ramane sau nu sub masura arestului la domiciliu pentru inca 30 de zile, acuzat fiind de mai multe fapte penale.