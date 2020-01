Primele goluri, prima victorie! Ripensia bate o prim-divizionară Pana in minutul 30, ripensiștii au controlat jocul cu cateva situații mari. Popovici a avut o ocazie din 10 metri și o lovitura libera executata de Sirbu, nefructificata. Au urmat cateva minute cu un joc echilibrat pana la finalul primei reprize pe fondul unui joc mai dur al adversarului, care a avut un singur șut de la distanța in prima repriza, dar fara probleme pentru Moldovan. The post Primele goluri, prima victorie! Ripensia bate o prim-divizionara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

