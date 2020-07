Primele fotografii cu fetiţa lui Bogdan Vlădău şi a Ginei Chirilă FOTO Fotomodelul a ales sa poarte centura postnatala care sa o ajute sa-și contureze mai rapid talia pe care o avea inainte de sarcina, cu toate ca din fotografiile postate pe contul de Instagram nici nu ai spune ca a trecut atat de puțin timp de cand a devenit mama. Primele luni de sarcina nu au fost ușoare pentru Gina care a avut nevoie și de perfuzii din cauza grețurilor accentuate. Pe parcursul celor 9 luni, soția lui Bogdan Vladau s-a sfatuit in permanența cu doctorul care i-a monitorizat sarcina și nu i-a ieșit din cuvant. Aleg sa nu imi fie frica, ci sa respect masurile pe care… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cand ii vezi pe Gina Chirila și Bogdan Vladau, par un cuplu desprins din filme. Intre ei exista, surprinzator, o diferența de 15 ani. Gina Chirila și Bogdan Vladau sunt starurile copertei de iulie a revistei Unica, pe care apar alaturi de fetița lor, Katia. Cand ii privești, nici nu ai crede ca intre…

- Gina Chirila și soțul ei, Bogdan Vladau, au devenit parinți in plina pandemie de COVID-19. Despre experiența sarcinii și nașterii in aceasta perioada dificila, Gina ne-a povestit mai multe intr-un interviu exclusiv. Sa devii parinte nu este lucru ușor, mai ales cand lumea este in plina pandemie. Gina…

- Oana și Viorel Lis au decis sa se autoizoleze la inceputul lunii martie, pentru a se proteja de COVID-19. Acum, ca masurile impotriva coronavirusului s-au mai relaxat, cei doi au decis ca este timpul sa iasa și ei din izolare și sa reintre in randul lumii. Fostul primar al Capitalei și soția acestuia…

- Gina Chirila este in culmea fericirii. Frumoasa soție a lui Bogdan Vladau a nascut o fetița sanatoasa și astfel a devenit pentru prima data mamica. Gina Chirila și Bogdan Vladau au schimbat statutul de aseara și au devenit parinți. Fetița va fi botezata cu numele Katia, iar vestea cea mare a nașterii…

- Gina Chirila a vorbit intr-un interviu acordat pentru Revista Unica despre perioada sarcinii, petrecuta in mare parte in autoizolare din cauza pandemiei de COVID-19. Soția lui Bogdan Vladau a intrat pe ultima suta de metri și se pregatește sa nasca. Gina Chirila era in luna a șaptea de sarcina cand…

- Liviu Varciu se afla in perioada de izolare impreuna cu iubita și fetița lor, iar acum, artistul și-a schimbat look-ul, fiind nevoit sa se tunda singur. Rezultatul a starnit amuzamentul prietenilor virtuali, mai ales ca aceștia nu au avut șansa sa il vada intr-o astfel de ipostaza.Pentru ca nu poate…