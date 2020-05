Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de infecție cu COVID-19 a aparut intr-un spital, fiind vorba despre Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde 15 cadre medicale și 13 pacienți au fost confirmați cu COVID-19, a anunțat, sambata, managerul unitații sanitare, medicul Lucian Eva.Conform sursei citate, au fost testate…

- Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Sanatații, a lansat un nou apel pentru romanii sa respecte masurile de prevenție a noului coronavirus, intrucat trendul descendent poate sa se schimbe ”oricand”.

- Ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, anunța inca doua focare de infecție cu coronavirus in instituțiile medicale. Unul dintre acestea este la Institutul de Medicina Urgenta și alta la un spital din Singerei. La Institutul de Urgența s-au depistat mai mulți contaminați cu COVID-19 in secția chirurgie.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, citeaza din presa din Germania și Marea Britanie, care noteaza cum au venit romanii la munca in aceste țari, asta deși pandemia de coronavirus face ravagii.

- Cu peste 800 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus, adica circa 15% din totalul cazurilor, autoritatile au decis militarizarea, rand pe rand, a unitatilor medicale ce au ajuns adevarate focare de infectie.

- In cateva institutii medicale din Serbia au fost raportate in ultimele zile focare de COVID-19, fiind infectat inclusiv personal medical, potrivit Agerpres. In clinica de boli cardiovasculare din Dedinje, un cartier din zona bogata a capitalei Belgrad, 81 de medici, asistente si pacienti au fost…

- Nu mai puțin de 17 cadre medicale și 10 pacienți au fost diagnosticați cu noul coronavirus la Spitalul Universitar din București. De asemenea, alte șapte cadre medicale de la Spitalul Militar Central au primit același diagnostic.

- Procurorii din Baia Mare au deschis un dosar penal pentru fals in declaratii dupa ce o persoana a mintit, in repetate randuri, la unitati medicale din municipiu, spunand ca nu a calatorit in zone afectate de coronavirus, desi se prezentase acolo tocmai pentru ca avea simptome specifice infectarii.…