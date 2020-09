Primele EXIT POll-uri. Câte procente are Firea în faţa lui Nicuşor Dan la jumătatea zilei. Situația pe sectoare Liderii PNL estimeaza ca Nicusor Dan va recupera diferenta pana la inchiderea urnelor, in conditiile in care electoratul de dreapta voteaza preponderent seara. De altfel, numarul tinerilor prezenti la urne incepe sa creasca. La jumatate zilei, potrivit surselor Adevarul, lupta arata astfel: Sectorul 1: Dan Tudorache (PSD) are un mic avans in fata lui Clotilde Armand (USR - PLUS - PNL), care poate fi anulat pe parcursul zilei. In prima parte a zilei a iesit la vot, in mod traditional, electoratul de stanga. Sectorul 2: Radu Mihaiu (USR-PLUS-PNL) conduce in optiunile electoratului, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

