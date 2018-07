Stiri pe aceeasi tema

- Kamer Qaka (23 de ani) a suferit o accidentare in minutul 74 al partidei dintre Astra și FCSB, scor 1-0, parasind terenul in brațele medicilor dupa o intrare dura a lui Buș. Albanezul Qaka a fost introdus de Nicolae Dica la pauza, in locul lui Dragoș Nedelcu. Alaturi de Olimpiu Moruțan a dinamizat jocul…

- Primul videoclip cu copiii thailandezi care au fost salvati dintr-o pestera in care au fost captivi 17 zile a fost difuzat miercuri. Ei zambesc si saluta de pe paturile lor de spital, scrie Reuters.

- Prima inregistrare video cu tinerii fotbaliști salvați dupa 17 zile din peștera inundata din Thailanda a fost facuta publica miercuri. Videoul ii arata pe baieți pe paturile de spital și vizibil slabiți și sub influența sedativelor, dar gasesc puterea sa iși fluture mainile in semn de salut, relateaza…

- Ploile cazute in ultima perioada au facut ca un rau sa iasa din matca si sa inunde tot ce a intalnit in cale. S-a intamplat in comuna valceana Vaideeni, unde puhoaiele au navalit pe strazi si au luat pe sus mai multe masini. Apa a intrat si in curtile si gradinile oamenilor, distrugandu-le culturile.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, dupa summitul sau istoric din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, ca acesta din urma s-a angajat sa distruga un centru important de teste balistice, informeaza AFP, dpa si Reuters, preia Agerpres.In conferinta de presa la care…

- Masina unui jurnalist din Timisoara, un Opel Vectra, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata, pompierii chemati de un vecin sa stinga incendiul constatand ca geamul din partea dreapta spate a autoturismului a fost spart. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Facebook nu va mai accepta reclame din afara Irlandei corelate postarilor privind referendumul de legalizare a avortului ce va avea loc la 25 mai in aceasta tara profund catolica, conform unui anunt facut marti de gigantul social media american care incearca sa-si imbunatateasca transparenta privind…

- Primele imagini transmise in direct de la summitul inter-coreean de la Panmunjom l-au prezentat vineri pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in intampinandu-l cu un zambet pe liderul nord-coreean Kim Jong Un la linia de demarcatie dintre cele doua Corei, relateaza Yonhap si Reuters. Foto: (c) AP/AP…