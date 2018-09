Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 20 de ani, de fiecare data cand s-a facut de rusine in cupele europene, FCSB a pierdut si titlul in Liga 1. FCSB e out din Europa inainte de luna septembrie. E o situatie cu care clubul lui Becali s-a mai intalnit o singura data in ultimul deceniu. ...

- Deprecierea monedei nationale, cu ample efecte asupra economiei unei tari, are efecte benefice pentru cei care doar tranziteaza, ca turist, statul aflat in agonie. Monedele folosite la nivel international, euro sau dolarul, dupa caz, sporesc ca valoare si implici dobandesc o putere de cumparare mai…

- Valuri de canicula, furtuni puternice sau incendii de vegetație devastatoare. Sunt fenomene extreme care au pus stapanire pe mai multe zone din Europa și America de Nord, iar oamenii de știința ne avertizeaza ca ne așteapta vremuri grele, din cauza incalzirii globale.

- Ciclul de majorare a dobanzilor s-ar putea incheia, dar nu putem spune ca ratele nu se vor mai modifica, pentru ca nu știm ce se va intampla in Europa și in lume, a declarat luni guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, dupa o ședința in care banca centrala a menținut dobanda-cheie la 2,5%.„Nu am…

- Autoritatile franceze din regiunea masivului Mont Blanc au recomandat alpinistilor si pasionatilor de drumetii montane sa isi amane ascensiunile pe celebrul pisc aflat in Culoarul Gouter din cauza riscului sporit de caderi de pietre, provocat de canicula, informeaza AFP.

- Imigratia a avut efecte negative asupra Europei, a afirmat vineri, la Londra, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, informeaza mediafax. "Imigratia a avut efecte negative pentru Europa. Schimba cultura, este un lucru negativ", a spus Donald Trump. In alta ordine de idei, Donald…

- Primele carduri de sanatate emise expira in acest an. Insa, deși acestea ar trebui inlocuite, guvernul intenționeaza sa prelungeasca valabilitatea lor pentru inca doi ani, scrie Antena 3.

- Prezentatorul de televiziune Christian Sabbagh susține ca cineva ii ataca pagina de persoana publica de pe Facebook. Christian Sabbagh este dezamagit de ce se intampla pe Facebook . Prezentatorul de televiziune susține ca pagina lui de persoana publica este atacata, deși el a creat-o pentru a-i ajuta…