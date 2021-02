Stiri pe aceeasi tema

- Prima transa de vaccinuri de la AstraZeneca a ajuns la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino", iar în cursul acestei zile 81.000 de doze de vaccin vor fi distribuite catre centrele regionale din Cluj, Craiova,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 22.593 de persoane, din care 6433 au au fost imunizati cu vaccinul produs de Moderna. Totodata, s-au inregistrat 84 de reactii adverse comune si…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotrivit Covid 19 CNCAV a anuntat in aceasta dupa amiaza, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 74 de reactii adverse. 13 reactii adverse sunt in curs de investigare.Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) anunța ca miercuri vor fi distribuite in centrele din țara peste 26.000 de doze de vaccin Moderna. Cele mai multe doze ajung la Centrul Regional de Distribuție Iași. Potrivit CNCAV, 26.210 de doze de vaccin de la Moderna vor…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 38.346 de persoane, din care 11.908 au primit doza de rapel. In acelasi interval s-au inregistrat 39 de reactii adverse, comune si minore.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 38.338 de persoane, din care 3.192 au primit cea de-a doua doza. Astfel, numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 302.570 persoane,…

- Centrul national de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului „Cantacuzino” este complet autorizat si avizat de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), dupa ce a obtinut autorizatia de distributie angro. Potrivit unui comunicat de…

- Primele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi distribuite in zece spitale din București și din țara, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de coordonare a activitaților de vaccinare are in vedere primirea…