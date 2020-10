Stiri pe aceeasi tema

- "Este foarte dificil, aproape imposibil sa avem vaccinul pentru anul 2020. Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021 am putea avea trei vaccinuri aprobate de EMA. Cred ca, daca avem noroc, multi dintre cei care vor dori sa se vaccineze o vor putea face in vara lui 2021", a estimat directorul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca atunci cand va ajunge in Romania vaccinul anti-COVID, persoanele din categoriile vulnerabile vor fi imunizate primele si, probabil, gratis. "Am adoptat un memorandum la nivel european, exista o intelegere clara, cand se va produce vaccinul, in functie de cantitatile…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, iar primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului. Sunt afirmațiile lui Alexandru Rafila, facute sambata seara la Antena 3, unde a vorbit despre tratamentul așteptat de toata lumea.

- Statul New York "nu are încredere" în administrația Trump și va verifica din nou fiabilitatea vaccinurilor Covid-19 validate de Washington înainte de a le distribui celor 20 de milioane de locuitori ai sai, a declarat joi guvernatorul Andrew Cuomo, potrivit AFP.Guvernatorul…

- De asemenea, Rusia a anuntat ca lansarea campaniei de vaccinare masiva impotriva COVID-19 va avea loc peste o luna. Directorul Centrului de Microbiologie si Epidemiologie Gamalei, cel care a dezvoltat primul vaccin inregistrat in tara impotriva coronavirusului, a declarat ca in decurs de sapte sau…

- ”Previziunile preliminare sunt ca este posibil ca in toamna sa fie disponibile mai multe vaccinuri”, a anuntat Robert Koch Institute intr-un comunicat publicat pe site-ul sau, referindu-se la eforturile globale de a aduce pe piata produse de imunizare. ”Ar fi periculos in acest moment sa credem ca…

- Vaccinurile sunt unele dintre cele mai sigure produse medicale din lume, dar doar pentru ca dezvoltarea lor are la baza un efort intens și prelungit de testare a siguranței și eficienței. Vaccinul anti-COVID inregistrat de Rusia nu a bifat inca una dintre cele mai importante etape de testare, ceea ce…

- Fondatorul Microsoft, care acum iși dedica cea mai mare parte a timpului cu fundația pentru ajutorarea persoanelor afectate de pandemie, a mai adaugat ca unele școli ar putea sa nu mai revina la normalitate pana in toamna anului 2021 si a mai menționat faptul ca inchiderea scolilor a fost unul dintre…