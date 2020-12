Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze de vaccin anti COVID au intrat astazi, prin Vama Nadlac 2. Camionul a ajuns in Romania dupa ora 13. Raed Arafat, șeful DSU a fost prezent la Nadlac și a aratat ca acest vaccin a fost un efort comun al intregii Uniuni Europene. „Asistam la un moment istoric. Lumea a gasit o soluție […] The…

- Seful DSU, Raed Arafat, a spus vineri, la sosirea in Romania a primelor doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este "asistam la un moment istoric, care arata ca lumea a gasit o solutie".

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri, la sosirea in Romania a primelor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este "un moment istoric".

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat cu puțin timp in urma, la sosirea in Romania a primelor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este „un moment istoric”. „Asistam la un moment istoric, care arata ca lumea a gasit o solutie, incepem s-o aplicam.…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat și Valeriu Gheorghița, coordonatorul programului de vaccinare anti-COVID din Romania, au preluat, vineri, vaccinul pentru noul coronavirus, din Vama Nadlac. Lovitura pentru Telekom chiar de Craciun! Compania a fost amendata 10.000 de doze vor fi distribuite…

- Vaccinul anti-COVID-19, sub forma a 10 000 de doze, a intrat astazi in Romania, pe la Vama Nadlac. Sunt preluate acolo de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, care au plecat inca de aseara catre Arad. Vaccinurile vor fi depozitate imediat la Institutul medico-militar...…

- Primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au intrat astazi in Romania, pe la Vama Nadlac. Sunt preluate acolo de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, care au plecat inca de aseara catre Arad. Vaccinurile vor fi depozitate imediat la Institutul medico-militar…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi aduse in Romania vineri, pe cale terestra, prin Vama Nadlac 2 si vor ajunge la centrul principal de stocare - Institutul "Cantacuzino" din Bucuresti sambata dimineata, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.