Primele doze cu noul vaccin anti-covid au ajuns în România Primele doze de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Anunțul a fost facut de Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit Ministrului Sanatații, vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania. „Au sosit deja in aceasta saptamana primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu coronavirus. Acest vaccin va fi in curand accesibil la cabinetele medicilor de familie, in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania. Toti cei care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

