Primele două țări europene care se pregătesc să introducă pașaportul de vaccinare Suedia a anuntat joi ca intentioneaza sa emita pasapoarte digitale pentru persoanele vaccinate impotriva noului coronavirus, dupa ce un demers asemanator a fost declarat miercuri și Danemarca. Aceste documente ar putea sa inceapa sa fie utilizate pana in vara acestui an, potrivit autoritaților suedeze, care se așteapta ca pașapoarte de imunizare la SARS-CoV-2 sa fie cerute la intrarea in diferite state. Guvernul suedez spera ca noul pasaport digital sa devina functional pana la data de 1 iunie. La dezvoltarea acestui pașaport digital vor colabora mai multe autoritati si agentii suedeze, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

