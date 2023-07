Primele două săptămâni din august, mai puțin fierbinți și mai ploioase, în unele zone In primele doua saptamani din august, temperaturile vor mai scazute fata de cele specifice perioadei, in regiunile vestice, nord-vestice si centrale, cu ploi mai multe in prima parte a acestui interval. Ulterior, temperaturile vor creste, depasind usor valorile normale, dupa care se vor situa in jurul celor obisnuite pentru finalul lunii august. Saptamana 31 iulie – 7 august Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice, nord-vestice si centrale, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale Regimul pluviometric va fi excedentar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo saptamana 24.07.2023 – 31.07.2023Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile nord-vestice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice,…

- Meteorologii prognozeaza temperaturi peste cele normale pana la jumatatea lunii august, in special in regiunile sudice. Saptamana 17.07.2023 – 24.07.2023 – Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu…

- Saptamana 19.06.2023 – 26.06.2023Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile intracarpatice, precum și in cele estice și sud-estice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal…

- Meteorologii anunta vineri temperaturi usor mai ridicate decat cele normale in primle trei saptamani din iunie, in mai multe regiuni. Saptamana 22.05.2023 – 29.05.2023 – Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Caldura și ploi in urmatoarele patru saptamani. Prognoza ANM pentru perioada 22 mai – 19 iunie anunta temperaturi puțin mai ridicate decat cele normale in primele trei saptamani din iunie. Saptamana 22.05.2023 – 29.05.2023 Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta…

- Meteorologii anunta vineri temperaturi usor mai ridicate decat cele normale in primele trei saptamani din iunie, in mai multe regiuni. Saptamana 22.05.2023 – 29.05.2023 – Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Prognoza meteo ANM pentru saptamana 22-29 mai 2023Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile sud-estice și local la munte, dar și deficitar in cele intracarpatice, mai ales…

- Meteorologii anunta frig si ploi pana la jumatatea lunii mai, dupa care temperaturile vor fi cele specifice perioadei, cu valori usor crescute in ultima saptamana din luna. Saptamana 8.05.2023 – 15.05.2023 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul…