- Mijlocașul Neluț Roșu (29 de ani), titular și marcator in amicalul dintre Dinamo și FC Muscelul Campulung, scor 10-2, a analizat prestația „cainilor” și a abordat subiecte de interes pentru suflarea alb-roșie, precum interdicția la transferuri și situația financiara. Piesa esențiala in echipa pe care…

- Dinamo se reunește joi, pentru a incepe antrenamentele de Liga 1, Geani Crețu fiind singurul nume nou. Ricardo Grigore se va alatura și el „cainilor” de vineri: „Eu imi doresc, trebuie sa-și doreasca și ei!”. Dinamo se intoarce de astazi la treaba. „Cainii” și-au incheiat vacanța, de la Andrei Nicolescu…

- Dupa doar un sezon in Liga a 2-a, Dinamo a reușit sa revina in Superliga, Ovidiu Burca, antrenorul echipei, este conștient de provocarile care ii stau in fața și ințelege necesitatea de a acționa rapid. Tehnicianul așteapta cu nerabdare deblocarea transferurilor și intarirea lotului pentru a se pregati…

- Ovidiu Burca (43 de ani) spune ca Dinamo ar urma sa aiba un buget de jumatatea clasamentului in urmatoarea ediție de Liga 1. Dinamo a revenit in Liga 1 dupa un singur sezon de suferința. Ovidiu Burca este conștient ca trebuie sa treaca rapid la treaba. Așteapta deblocarea transferurilor și intarirea…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre viitorul sau la clubul alb-roșu inainte de returul barajului cu FC Argeș. FC Argeș - Dinamo are loc pe 3 iunie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Dinamo va rezolva la inceputul verii interdicția privind transferurile, indiferent de deznodamantul de la baraj, iar printre cei cu care „haita” se va intari se numara fundașul central Ricardo Grigore (ex-FCU Craiova și ex-Petrolul) și mijlocașul lateral Geani Crețu (FC Argeș). Cei doi au fost imprumutați…

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit dupa victoria cu CSA Steaua, 3-0, considerand ca echipa lui Ovidiu Burca va promova direct, la finalul acestui sezon. Calcule pentru promovarea in Liga 1:Poli Iași a promovat deja matematic de pe primul loc al ligii secunde. ...

- Finalul meciului Dinamo - Unirea Dej (0-0), disputat sambata, pe stadionul Arcul de Triumf, in etapa a 7-a din play-off-ul ligii secunde s-a lasat cu scandal. In minutul 78, Iulian Mihaescu (60 de ani), secundul lui Ovidiu Burca, i-a bagat in gat și l-a imbrancit pe delegatul formației ardelene, Adrian…