- Republica Moldova a exportat cu 14 procente mai puțin vin anul trecut decat in 2021, arata datele prezentate astazi in cadrul celei de-a 6-a ediție a conferinței naționale a filierei vitivinicole. Potrivit directoarei interimare a Oficiul Național al Viei și Vinului, Elizaveta Breahna, printre factorii…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 2,6% in primele doua luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 987 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Mediul de afaceri al județului Ialomița incearca sa se dezvolte. Datele oficiale ale Registrului Național al Oficiului Comerțului arata faptul ca, in 2022, la nivelul județului Ialomița au fost inființate peste 1000 de noi societați comerciale. Ialomița are firme noi Estimativ, in Ialomița existau anul…

- Un numar de 5.511 de firme au fost radiate la nivel national in ianuarie 2023, cu 4,45% mai multe comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 856 (plus…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 3,32% in ianuarie 2023, comparativ cu prima luna a anului trecut, fiind inregistrate 436 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).…

- Specialistii in IT&C si inginerii sunt categoriile profesionale liber-profesioniste cu PFA, din Romania, care castiga cel mai bine, in medie intre 2.500 si 4.500 de euro/luna, arata datele agregate ale primului serviciu 100% digital de pe plan local, care gestioneaza activitatea PFA-urilor, potrivit…

- Ritmul de crestere a numarului de firme nou infiintate a fost moderat in 2022, fiind inmatriculate cu 3% mai multe fata de 2021 (de la 148.294 la 152.809), iar mediul antreprenorial a avut per total o dinamica negativa, cu cresteri ale numarului de firme radiate, suspendate sau insolvente, arata datele…