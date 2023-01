Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmate primele decese cu virus gripal din acest sezon. Informația a fost transmisa, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Au fost comunicate primele doua decese confirmate cu virus gripal din acest…

- GRABIȚI… Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, vineri dimineața, pe raza comunei Valeni. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in cele doua mașini se aflau patru persoane, dintre care doar una a avut nevoie de ingrijiri medicale.…

- NEEXPERIMENTATA…O politista de 23 de ani, aflata la volanul autospecialei de politie, a lovit o femeie de 58 de ani ce se angajase in tarversare, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc duminica seara, in orasul Negresti. Iata asadar, ca dupa ce in luna septembrie, un politist din noua generatie…

- RAZMERIȚA… Se intețește batalia dintre Leonard Bibirig, șeful Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și sindicaliștii de la “Diamantul”. Acuzat, zilele trecute, ca iși harțuiește subalternii indezirabili in așa fel incat sa-i faca sa plece in alte structuri…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca in saptamana 3 - 9 octombrie s-au inregistrat aproape 100 de cazuri de gripa clinica intr-o saptamana, dar inca nu sunt confirmate cazuri de gripa. De asemenea, pana la 9 octombrie, peste 400.000 de persoane au fost vaccinate antigripal, potrivit…