Tancuri Leclerc urmeaza sa ajunga de asemenea in zilele urmatoare la baza militara Cincu, in centrul Romaniei, pentru a intari aceasta misiune sub comandament francez, lansata pe 28 februarie 2022 ca reactie la loviturile ruse in Ucraina.„Franta isi onoreaza angajamentele asumate in fata NATO si partenerilor nostri", a subliniat generalul de divizie Francois Goguenheim, la conducerea Comandamentului fortelor terestre ale Europei continentale de la Lille.„Nu a mai existat o operatiune logistica de asemenea importanta in Europa dupa (operatiunea) Daguet", nume dat participarii franceze la coalitia…