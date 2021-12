Stiri pe aceeasi tema

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii vandalizeaza mașinile de la Senat”, a spus Daniel Suciu. Protestatarii…

- Primele teste de saliva comandate de statul roman au ajuns in țara, a anunțat ministrul educației Sorin Cimpeanu. Lotul a fost livrat joi, cu o intarziere de o zi, iar testele sunt distribuite de urgența in teritoriu. Anunțul a fost facut la finalul ședinței din Parlament in cadrul careia Guvernul Ciuca…

- Deținatoarea recordului la gafe ca ministru al educației, Monica Anisie a recidivat, miercuri, la acest capitol, in comisiile de specialitate din Parlament. Anisie – care ocupa funcția de președinte al Comisiei de Educație din Senat și este, la baza, profesor de limba romana – l-a prezentat pe liderul…

- SRI poate pune in executare mandate de supraveghere tehnica in dosare penale de tradare, spionaj sau terorism, dar și in cauze care vizeaza infracțiuni comise de militari sau fapte de corupție și de serviciu comise de marinari civili. Asta prevede Legea privind aprobarea celebrei Ordonante de urgenta…

- Comisia de sanatate din Camera Deputaților a suspendat, luni, dezbaterile pe legea privind introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca, dupa ce ședința a fost intrerupta brusc de reprezentanți ai AUR, conduși de co-președintele formațiunii, George Simion. Deputatii AUR au intrat…

- Elon Musk ar vrea ca cel tarziu in decembrie, sa iasa de pe liniile de asamblare de langa Berlin, primele mașini produse la ”giga-fabrica” germana, unde, sambata, a fost organizat un mare festival la care au participat 9.000 de oameni. Lucrarile au inceput acum doi ani la uzina de la Grunheide, dar…

- Doi ucrainieni și un roman care au vrut sa scape de carantina, au prezentat la punctele de trecere ale frontierei de stat din judetele Tulcea si Constanta, certificate de vaccinare si testare false. Cei trei sunt acuzati de fals și uz de fals si au dosare penale. In punctele de trecere ale frontierei…

- Copreședintele AUR, George Simion, a declarat, joi, la Parlament, dupa citirea moțiunii depuse de PSD impotriva Guvernului Cițu, ca formațiunea nu va negocia niciodata cu PNL sau cu trimișii lui Cițu prin Parlament: “Noi nu suntem de vanzare, daca Florin Cițu vrea sa discute cu noi, ne gasește in Piața…