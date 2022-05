Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, si sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, au vizitat, sambata, la Scoala Gimnaziala „Uruguay” din Sectorul 1 al Capitalei, care gazduieste elevi ucraineni refugiati. A participat la aceasta intalnire ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu,…

- „Suntem recunoscatori pentru aceasta vizita. Sunt foarte recunoscatoare ca v-ați facut timp sa ne vizitați. Noi iubim America și ne simțim in siguranța. Traim intr-o situație foarte tensionata. Cred ca fiecare se simte mai bine daca știe ca are prieteni. Sa fim impreuna, sa fim uniți, e mai bine pentru…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, iși continua vizita de doua zile in Romania. Jill Bidenva avea astazi o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, si va vizita o scoala publica din Bucuresti care gazduieste elevi ucraineni refugiati.Jill Biden a ajuns in Romania,…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, are, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, si va vizita o scoala publica din Bucuresti care gazduieste elevi ucraineni refugiati. Jill Biden a ajuns in Romania vineri, la Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu,…

- Venita in Romania, sotia presedintelui SUA, Joe Biden, a vizitat vineri, 6 mai, Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, unde s-a intalnit cu militarii americani si ai NATO, iar apoi a plecat spre Bucuresti.Jill Biden a luat vineri la amiaza masa alaturi de soldații americani la baza militara Mihail…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, si-a inceput, vineri dupa amiaza, vizita in Romania. Sotia presedintelui SUA, Joe Biden, a vizitat Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, unde s-a intalnit cu militarii americani si ai NATO. Sambata, Jill Biden are programata o intalnire cu sotia…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii (SUA), Jill Biden, ajunge astazi intr-o vizita in Romania.Ea a plecat in cursul noptii de la Washington pentru o vizita de patru zile in Romania si Slovacia, in care va sublinia angajamentul Statelor Unite pentru refugiatii ucraineni. On my way to Romania and…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. „In…