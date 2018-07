O coalitie arabo-kurda, sprijinita de catre SUA, a examinat vineri la Damasc cu regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad viitorul vastului teritoriu aflat sub controlul kurzilor, primele discutii de acest gen in Siria afectata de razboi, relateaza AFP.



Regimul, care si-a inmultit victoriile pe teren in fata rebelilor si jihadistilor datorita sprijinului venit din partea aliatului sau rus, a luptat foarte rar impotriva minoritatii kurde, care a adoptat o pozitie de 'neutralitate' fata de putere si rebeli in conflict.



O perioada indelungata oprimati de putere,…