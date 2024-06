Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si China au reluat in martie discutiile semi-oficiale privind armele nucleare, pentru prima data in cinci ani, reprezentantii Beijingului spunand omologilor lor americani ca nu vor recurge la amenintari atomice asupra Taiwanului, potrivit unor doi delegati americani prezenti la discutii,…

- Actiunile „provocatoare” ale Chinei in jurul Taiwanului, Japoniei si in Marea Chinei de Sud comporta riscul unui accident care ar putea declansa involuntar un conflict mai amplu, a declarat vineri un diplomat american de top la Taipei, potrivit Reuters. Sandra Oudkirk, directoarea in exercitiu a Institutului…

- Dupa ce manevrele militare in curs de desfasurare in jurul Taiwanului au fost catalogate initial drept un „exercitiu de pedepsire” pentru „actele separatiste”, China a declarat vineri ca ele au ca scop testarea capacitatii sale militare de „a prelua puterea” in insula autonoma.

- China a indicat vineri ca manevrele in curs de desfasurare in jurul Taiwanului au ca scop testarea capacitatii sale militare de „a prelua puterea” in insula autonoma, potrivit media de stat de la Beijing.

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus miercuri, 10 aprilie, fostului președinte taiwanez Ma Ying-jeou ca interferențele externe nu pot opri "reuniunea de familie" dintre cele doua țari desparțite de Stramtoarea Taiwan și ca nu exista probleme care sa nu poata fi discutate, informeaza Reuters.Incepand…