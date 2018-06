Stiri pe aceeasi tema

- Retinerea Carinei Turcanu, membra in consiliul de administratie al Inter RAO, sub suspiciunea de spionaj (in favoarea Romaniei) reprezinta unul dintre cele mai rasunatoare scandaluri din acest an in Rusia, noteaza luni cotidianul popular Moskovski komsomolet (MK), scrie Digi24.ro.

- Carina Țurcan a spus ca dosarul penal in care este vizata este un test pentru ea pe care il va trece. Fosta membra a Consiliului de Administrare al companiei INTER RAO, a menționat ca este deținuta intr-o celula obișnuita și ca nu are conflicte cu colegele din detenție.

- UPDATE ora 18:18 Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, miercuri, in legatura cu informatiile vehiculate in mass-media rusa referitoare la cazul persoanei retinute la Moscova, ca institutia a solicitat clarificari cu privire la acest subiect si, din datele obtinute, persoana vizata ‘detine si cetatenie…

- Karina Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, a fost arestata in Rusia, fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei, aceasta riscand pana la 20 de ani in inchisoare daca va fi gasita vinovata, informeaza presa rusa.

- Carina Țurcan, o femeie originara din Republica Moldova, a fost arestata marți in Rusia, fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei. Țurcan, in varsta de 43 de ani, are cetațenie rusa și a renunțat la cea moldoveana in 2016.

- O moldoveanca ce facea parte din Consiliul de Administrare al Inter RAO a fost arestata la Moscova. Karina Țurcan este acuzata ca ar avea relații cu Serviciul de Informații Externe al Rominiei.

- Carina Țurcan, membra a Consiliului de Administratie al companiei Inter Rao, a fost arestata fiind acuzata de spionaj in favoarea statului roman, au afirmat surse apropiate anchetei pentru TASS, citata de Știrile Pro TV. “Este suspectata ca a spionat pentru Romania”, au declarat sursele, fara a da mai…

- O moldoveanca, care face parte din conducerea grupului rus de energetica "Inter RAO", este banuita de spionaj. Carina Țurcan ar fi fost arestata in Moscova și i se incrimneaza colaborarea cu oameni de afaceri, care ar avea legatura cu Serviciul de spionaj din Romania, transmite Kommersant.Carina…