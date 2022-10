Stiri pe aceeasi tema

- Anca Neacșu s-a prezentat la tribunal, in urma cu puțin timp, pentru prima infațișare in cadrul procesului de divorț de soțul ei, Serkan Yaman. Artista a dat primele declarații inainte sa intre in sala de judecata, pentru Antena Stars. Iata ce a spus vedeta despre separarea de partenerul ei, dupa 10…

- Dani Mocanu a facut primele declarații, la Antena Stars, de cand a fost plasat in arest la domiciliu, in dosarul in care este cercetat pentru tentatva de omor. Manelistul a vorbit despre acuzația care i se aduce, dar și despre cum este viața lui de cand e nevoit sa stea numai acasa, cu familia.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Cristina Darha, alias Uni-K, este insarcinata in a cincea luna, iar pana acum a ținut totul secret, fiindca iși dorea ca totul sa mearga foarte bine. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a oferit primele declarații despre copil.

- Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au decis sa mearga pe drumuri separate dupa 12 ani de casnicie. Cei doi refuza sa ofere prea multe detalii despre separarea lor, insa creatorul de moda a fost cel care a declarat cum reușește sa treaca peste desparțirea de soția lui, dar și ce planuri are de viitor.

- Vești bune despre Florin Salam. Dupa cateva zile de spitalizare, manelistul a fost externat din spital, iar acum totul este bine. Roxana Dobre a fost contactata de catre reporterii Antena Stars, iar soția cantarețului a facut și primele declarații despre starea sa de sanatate.

- Andreea Marin face primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce numele ei a fost implicat intr-o ancheta de inșelaciune DIICOT. Mai multe persoane s-au folosit de imaginea ei ca sa faca bani. Iata ce demersuri face vedeta!

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente grele in ultima perioada, iar recent, bruneta a declarat ca este decisa sa divorțeze de barbat, dupa ce acesta ar fi agresat-o fizic. Soțul ei insa, neaga acuzațiile, dar recunoaște ca a greșit fața de soția lui. „Am greșit in fața Domnului Iisus, am…

- Vasile Șeicaru a trecut printr-o operație in luna mai a acestui an, insa abia acum cantarețul a ales sa vorbeasca despre ce s-a intamplat. El a marturisit la Antena Stars ca avea dureri puternice de la coloana de foarte mulți ani, dar acum a hotarat sa se opereze. Intervenția a facut loc in Franța.