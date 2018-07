Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-ar fi zvonit ca Lidia Buble și Razvan Simion s-ar fi casatorit, in secret, in Maldive, iata ca au aparut și primele declarații ale celor doi. (Promotiile zilei la monitoare) Prezentatorul TV, Razvan Simion, a publicat o fotografie pe contul sau de Instagram care a ridicat multe semne de intrebare.…

- Lidia Buble și Razvan Simion au facut primele declarații dupa ce s-a zvonit ca s-ar fi casatorit. Cantareața Lidia Buble și prezentatorul de televiziune Razvan Simion formeaza un cuplu foarte unit . Zilele trecute, cand aceștia se aflau in vacanța in Maldive, s-a zvonit ca cei doi și-ar fi unit destinele…

- Lidia Buble si Razvan Simion au petrecut o vacanta de vis in Maldive. Cei doi indragostiti s-au relaxat cateva zile departe de casa si si-au reincarcat bateriile. Reveniti in tara, Lidia Buble si Razvan Simion au continuat vacanta, insa pe plaiuri mioritice de aceasta data.

- Cristi Borcea a facut primele declarații dupa ce a fost eliberat din inchisoare, dupa aproape patru ani și jumatate petrecuți in spatele gratiilor. Cristian Borcea va fi din nou liber, dupa ce Tribunalul Ilfov a examinat cererea sa de eliberare condiționata a fostului finanțator al Clubului Dinamo.…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat vineri ca in primele cinci luni ale anului au fost acordate vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro si ca in luna mai au fost date mai multe vouchere decat in primele patru luni ale anului la un loc. De asemenea, fata de aceeasi…

- Peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise pe hartie si pe suport electronic in perioada ianuarie - aprilie 2018, valoarea fiind de 12,5 milioane de euro. Suma este de trei ori mai mare fata de cea din perioada similara anului trecut. Totodata, suma este de noua ori mai mare fata de primele…

- Vestea ca Razvan Simion și Dani Oțil nu vor mai prezenta emisiunea de talente „X Factor” i-a uimit pe toți astazi. In urma cu puțin timp, indragiții prezentatori TV au facut primele declarații despre acest subiect fierbinte. Va reamintim ca juriul de la „X Factor” ramane neschimbat. Asta inseamna ca…