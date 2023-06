Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, Marcel Șerbuc, principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 12 ani, al carui trup a fost gasit in lada unei canapele a fost prins de autoritați in olanda, in localitatea Tiel. Potrivit informațiilor in momentul in care a fost capturat de oamenii legii, acesta se afla singur…

- Foto | Prima imagine cu barbatul capturat in Olanda, principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 12 ani din BucureștiSTIRIPESURSE.RO va prezinta in exclusivitate prima imagine cu barbatul suspectat ca a ucis o fetișa de 12 ani in București și i-a ascuns cadavrul in canapea. CITESTE SI Mircea…

- Prinsa și audiata in Spania, mama fetiței ucise intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei a fost lasata in libertate, deși inițial a fost reținuta pentru 24 de ore. Femeia a discutat prin videoconferinta cu polițiștii romani. Autoritațile de la noi coopereaza cu cele europene, in speranța ca partenerului…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Regele Charles al III-lea se afla in vizita in Romania. Este pentru prima oara cand un suveran britanic calca pe pamantul țarii noastre. Ce a spus fiul Reginei Elisabeta a II-a despre Romania.

- Dupa ce zvonurile au spus ca cei doi ar avea o relație, Catalin Cazacu a spus lucrurilor pe nume! Prezentatorul TV a dezvaluit ce legatura are cu Denise Rifai și ce se intampla, de fapt, intre cei doi. Așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, Catalin Cazacu a fost mai sincer ca niciodata, in exclusivitate…

- In fața anchetatorilor, cei doi, mama copilului și tatal vitreg suspectat de crima, se acuza reciproc. Romanul de 34 de ani, care a fost extradat din Olanda in Belgia, insista ca nu are nicio legatura cu moartea baiatului de 9 ani. Instanța a decis insa recent ca acesta va ramane in inchisoare cel puțin…

- Publicația cancan.ro i-a surprins pe Andreea Balan și pe Jador sarutandu-se. Se pare ca cei doi petrecusera o noapte in club, iar pe fosta concurenta de la Asia Express a luat-o valul și nu i-a mai rezistat cunoscutului cantareț din Romania. La numai o zi dupa ce au fost prinși in fapt, cei doi au facut…

- Sorana Cirstea este una dintre cele mai bune jucatoare de tenis pe care Romania le are in acest moment. Imediat dupa calificarea in semifinalele Miami Open, sportiva de performanța a facut și primele dezvaluiri despre parcursul sau in acest circuit. Ce declarații a facut Sorana Cirstea despre cariera…