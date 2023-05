Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de taxi din New York care i-a condus timp de 10 minute pe Harry și Meghan in timp ce aceștia incercau sa scape de paparazzi a declarat pentru BBC ca ducele și ducesa de Sussex au fost nervoși in timpul scurtei calatorii.

- Departamentul de Poliție din New York a confirmat ca intr-adevar prințul Harry și Meghan Markle au fost urmariți de paparazzi seara trecuta. Pe masura ce apar mai multe detalii despre „aproape catastrofala urmarire”, așa cum a numit-o purtatorul de cuvant al ducelui și ducesei de Sussex, oamenii legii…

- Printul Harry si Meghan Markle, duce si ducesa de Sussex, au fost implicati intr-o urmarire cu masini „aproape catastrofala”, la New York, in timp ce paparazzi se aflau pe urmele lor, a declarat purtatorul de cuvant al cuplului, relateaza miercuri DPA/PA Media.

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle au avut un accident de circulație aproape catastrofal, potrivit purtatorului de cuvant al celor doi. Mașina in care se aflau la New York a fost urmarita indeaproape de paparazzi. Lady Diana a murit in aceleași circumstanțe, in 1997. Din primele infromații, se…

- Prințul Harry, soția sa, Meghan, și mama acesteia au fost implicați intr-o „goana aproape catastrofala cu mașina”, dupa ce ar fi fost urmariți de paparazzi pe strazile New York-ului, a declarat un purtator de cuvant al lui Harry. Incident a avut luc dupa ce Harry și Meghan au participat la o ceremonie…

- Intors la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat marti seara inculparea sa oficiala in fata unui tribunal din New York drept o „insulta la adresa natiunii”. Fostul președinte american a vorbit 25 de minute cu sustinatorii dupa ce a fost pus sub acuzare la New York. El a criticat…

- In aceasta seara, Curtea de Apel București a decis ca Andrew și Tristan Tate sa fie eliberați din arestul preventiv. Imediat dupa ce s-a aflat ca masura a fost inlocuita cu arestul la domiciliu, a ajuns și avocatul celor doi, care a facut cateva precizari.