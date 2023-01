Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul autocarului care a intrat, vineri, 23 decembrie, in limitatorul de inalțime de la Pasajul Unirii din Capitala, a afirmat pentru presa greaca, prin intermediul avocatului, ca nu a vazut indicatorul de la intrarea in pasaj.

Șoferul autocarului care a lovit vineri limitatorul de viteza de la intrarea in Pasajul Unirii din București a declarat pentru presa greca, prin intermediul avocatului sau, ca nu a vazut semnul de la intrarea in pasaj inainte de a lovi limitatorul, relateaza Buletin de București.

- ”Din pacate am luat decizia sa ma indrept spre tunel. Nu era niciun semn ca era interzis. A fost ghinion. Dupa impact nu credeam ca va ieși cineva in viața. Am auzit strigate și plansete peste tot, eram șocat si incapabil sa reactionez. Din pacate eram eu la volan, dar ar fi putut fi altcineva. Daca…

- Iata primele declarații ale șoferului autocarului implicat in accidentul teribil de la Pasajul Unirii! Acesta a subliniat pentru presa elena ca nu a existat niciun semn care sa ii indice o problema in zona aceea din pasaj. De asemenea, conducatorul auto a crezut imediat dupa impact ca niciun pasager…

- Un mort, un ranit grav și alți 21 de raniți, printre care și doi copii. Acesta este bilanțul accidentului de autocar produs la intrarea in Pasajul Unirii din București. Autocarul caare transporta 47 de turiști greci a intrat in limitatorul de inalțime care distrus plafonul mașinii. Imagini in exclusivitate…

O persoana a murit in urma accidentului de la Pasajul Unirii. El nu a mai raspuns la resuscitate, a anunțat șeful DSU Raed Arafat. 22 de persoane au fost ranite.