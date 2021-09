Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, vineri seara, ca se afla intr-un moment prelungit de euforie dupa casatoria cu Toni Iuruc, precizand ca seara de miercuri a fost una de neuitat. "Sunt intr-un moment de euforie prelungit pentru ca sunt bucuroasa si fericita de ceea ce se intampla in viata mea. Eu spun…

- Simona Halep s-a casatorit, oficial, cu alesul inimii sale, Toni Iuruc. Cei doi s-au cununat civil ieri, in Constanța, intr-un cadru de poveste cum numai puteau visa. Iar daca ieri sportiva a preferat sa se bucure de fiecare moment al evenimentului, astazi a postat imaginile care nu au fost inca vazute…

- Simona Halep a incheiat cu un zambet larg cel mai emoționant meci din viața. Campioana s-a casatorit cu Toni Iuruc, omul de afaceri cu care are de doi ani o relație. Cununia și petrecerea au avut loc in clubul din Constanța in care s-au cunoscut, alaturi de familii și de 300 de invitați.

- Nunta mare in sportul romanesc. Simona Halep și Toni Iuruc s-au casatorit civil vineri, 23 iulie, la vila lor din Izvorani. Cei doi au optat pentru o ceremonie restransa și au spus DA in fața ofițerului starii civile și au petrecut alaturi de familie și cei mai apropiați prieteni. Cine a fost sufletul…