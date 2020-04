Stiri pe aceeasi tema

- Sefa sectiei de anestezie-terapie intensiva (ATI) de la Spitalul ”Dimitrie Gerota” din Bucuresti, afectata grav de virusul SARS-Cov-2 cu care a fost infectata de catre unul dintre primii pacienti diagnosticati cu Covid-19 in Romania, ar putea fi externata luni, dupa ce si-a revenit si a stat pe suport…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a fost externat din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) dupa ce s-a vindecat de COVID-19, iar de vineri si-a reluat activitatea.Presedintele CJ Suceava a mentionat ca, vineri, a avut o intalnire de lucru la SJU Suceava cu secretarul…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat la Antena 3 ca șefa secției de Terapie Intensiva de la Spitalul Gerota, care a fost in stare critica, se simte bine și a fost testata negativ pentru...

- Cantareata Pink a anuntat pe contul sau de Instagram ca in urma cu doua saptamani a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus si dupa o perioada de izolare, noile teste sunt negative. Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua...

- Consiliul Judetean Cluj preia un spital privat pentru tratarea pacientilor infectati cu COVID-19. Spitalul privat este primul din tara preluat de o autoritate, are 180 de locuri si se afla in comuna Baciu, scrie Mediafax.roPotrivit unui comunicat al Consiliului Judetean Cluj transmis marti, spitalul…

- Polițistul cercetat penal pentru ca a raspandit in București virusul care a ucis mii de oameni la nivel mondial are un trecut incredibil, iar printre victimele sale se afla și celebrul loterist Stelian Ogica.

- Inca un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat miercuri dimineata in Capitala, o femeie de 43 de ani, contact al pacientului de 60 de ani care a fost internat la Spitalul ”Dimitrie Gerota”. Bilanțiul imbolnavirilor a ajuns la 30. ”Un caz de imbolnavire cu noul coronavirus…

- Banca Centrala Europeana (BCE) anunța ca un angajat a fost diagnosticat cu coronavirus. BCE a precizat ca aproximativ 100 de colegi care au lucrat in apropiere de angajatul diagnosticat cu coronavirus vor lucra, temporar, de acasa iar intre timp vor fi dezinfectate spatiile de birouri potential afectate.…