- Dorel Mitulețu, primarul orașului Calafat, a reacționat dupa imaginile de la Targul de Craciun care arata o cantareața in timp ce indeamna oamenii sa aplaude la un concert fara niciun spectator. „Prezența publicului la un eveniment nu poate fi dirijata de catre primarie”, spune primarul.

