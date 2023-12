Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in orașul Odorheiu Secuiesc, un tragic accident a avut loc in incinta internatului Liceului Tamasi Aron, acolo unde trei tinere au fost grav ranite, in timp ce un adolescent de 18 ani a murit strivit de moloz. La cateva ore distanța dupa tragedie, patronul firmei care a facut sapturile ce au generat…

- "Nu am avut cum sa pregatim. Nu stiam ca sunt copii inauntru. Noi de afara am pus ca nu intra nimeni. Imi pare rau! Este problema mare. A murit un baiat", este declaratia lui Laszlo Sandor, patronul firmei care efectua sapaturi in fata internatului unde un baiat a murit, dupa ce un perete al cladirii…

- Reprezentantul firmei de construcții implicate in lucrarile de amenajare a terenului din jurul cladirii internatului Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc susține ca nu știa de prezența persoanelor in interiorul cladirii.

- In urma tragicului incident din Odorheiu Secuiesc, in care un perete al internatului unui liceu s-a prabușit, costand viața unui elev de 17 ani, patronul firmei de construcții responsabile de sapaturile din fața cladirii face primele declarații șocante. L

- Un elev a murit și alți trei cu varste cuprinse intre 15 si 17 ani sunt raniți dupa ce un perete al internatul Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc s-a surpat luni și i-a prins pe copii sub daramaturi.Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca reprezentanții unei societați comerciale…

- Un perete al internatului unui liceu s-a prabusit. Un elev a murit și alți trei au fost raniți. Peretele exterior al internatului unui liceu din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit peste copiii aflați acolo. Patru adolescenți au fost prinși sub daramaturi. O fata grav ranita a fost resuscitata și dusa…

- Noi detalii ies la iveala dupa prabușirea internatului din Odorheiu Secuiesc. Tragedia a adus la decesul unui elev și ranirea altor trei fete. Se pare, insa, ca elevii observasera de ceva timp ca situația nu este in regula. Ce se facea in jurul cladirii chiar cu cateva zile in urma. Detalii noi despre…

