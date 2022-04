Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți capturarea aparenta a lui Viktor Medvedciuk. Se afla in arest la domiciliu sub acuzația de tradare inca de anul trecut. Conform serviciilor secrete ucrainene, ar fi evadat la scurt timp dupa ce Rusia și-a lansat invazia la sfarșitul lunii februarie.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut noi declarații de-a dreptul uluitoare cu puțin timp in urma. Vor urma „lupte grele” in estul țarii, in zonele Donbas și Harkov, potrivit spuselor sale. Armata condusa de președintele Vladimir Putin s-a retras de la aeroportul Antonov din Hostomel.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat cel mai fervent apel de pana acum pentru negocieri de incetare a focului cu liderul de la Kremlin, dar pana acum, Vladimir Putin a oferit doar un raspuns nemilos, prin escaladarea atrocitaților impotriva civililor, relateaza CNN.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca a „a spart planul Rusiei”, in a treia zi de invazie a țarii sale, cerandu-le rușilor sa-i spuna lui Vladimir Putin sa opreasca razboiul. ????Звернення Президента України Володимира Зеленського:«Ми вистояли й успішно відбиваємо…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut apel, vineri, la armata ucraineana sa „preia puterea” de la Kiev și sa-i dea jos pe președintele Volodimir Zelenski și anturajul acestuia, informeaza Hotnews . Liderul de la Kremlin a calificat puterea actuala din Ucraina drept o „clica de drogați și de neonaziști”.…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit, sambata, 19 februarie, un moment inedit de umor in cadrul Conferinței de Securitate de Munchen, glumind ca este victima unui atac cibernetic al rușilor dupa ce caștile acestuia de traducere au incetat sa mai funcționeze, relateaza The Guardian și news.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat joi seara despre Ucraina si in special despre „garantiile de securitate” cerute de Moscova. Liderul francez a vorbit ulterior și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP, preluata de Agerpres.