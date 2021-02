Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru Olguța Berbec și familia sa! Celebra interpreta de muzica populara a devenit mamica pentru a doua oara, iar Vladuța Lupau radiaza de fericire! Unde mai puneți ca fina Vladuța a postat deja prima fotografie cu micuța Olga Maria pe rețelele de socializare!

- Astazi e o zi foarte importanta pentru interpreta de muzica populara Olguța Berbec! In urma cu puțin timp a nascut și a adus pe lume cel de-al doilea copil! Primele declarații ale vedetei, in direct la Antena Stars, in exclusivitate!

- Amna a fost prima concurenta eliminata de la Survivor Romania, iar dupa o perioada petrecuta in Republica Dominicana, din cauza unor probleme de sanatate, artista s-a intors in Romania. Aceasta a facut primele declarații. „Sunt emoționata, imi doresc foarte mult sa-mi vad copilul. Imi vine sa zbor acasa,…

- Maria Iordanescu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre evenimentul momentului din lumea mondenitaților. Ieri, fratele sau, Andrei, s-a insurat cu iubita lui, Oana. Fiica antrenorului Anghel Iordanescu a recunoscut cate emoții s-au resimțit in ziua ferictului eveniment din familia vedetelor…

- Veste șoc in industria muzicala din Romania! Gabriel Cotabița a fost infectat cu noul coronavirus! Aela, una dintre cele 3 fiice ale artistului, a facut primele declarații la Antena Stars! Care este starea lui de sanatate? De unde a contactat virusul ucigaș?

- Florin Ristei, juratul X Factor Romania, a vorbit, in exclusivitate pentru a1.ro, despre relația de iubire cu frumoasa Naomi Hedman. Dragostea lor a luat naștere pe platourile X Factor, insa au vorbit despre sentimentele lor abia dupa etapa de Bootcamp, atunci cand Naomi nu a reușit sa ocupe unul dintre…

- Maestrul Nicolae Botgros, la 21 noiembrie curent, a dezvaluit, pe pagina sa de Facebook, ca s-a tratat si revine acasa, dupa ce s-a infectat cu noul virus COVID-19. „Putem spune, ca titlul acestei lucrari scrisa de Gh.Banariuc, mi se potriveste foarte bine, acum, cind am ajuns acasa de la spital” –…

- Șerban Copoț a devenit tata pentru a treia oara, de data aceasta in condiții mai speciale. Cu toate acestea, a reușit sa iși aduca soția și fiica nou nascuta acasa, iar bucuria resimțita este una uriașa, dupa cum a lasat sa se vada chiar pe contul lui de socializare.