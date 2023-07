Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mircea Beuran a oferit joi, la Antena 3 CNN, primele declarații dupa decizia de achitare definitiva.Medicul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul in care era acuzat de DNA ca ar fi primit mita 10.000 de euro de la un medic pentru a-i asigura…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis achitarea definitiva a medicului Mircea Beuran, fostul presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv sef al Disciplinei Chirurgie Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, acuzat de luare…

- De mai aproape cinci luni de zile, la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) se practica metoda „lupul paznic la oi” ca urmare a faptului ca angajații au ajuns sa fie controlați de catre o directoare declarata incompatibila de Agenția Naționala de Integritate (ANI) și de catre instanța suprema. Incompatibila…

- Lucian Onea, fost șef al DNA Ploiești, și Mircea Negulescu, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si ulterior la DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti, au fost achitati, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar in care sunt judecati pentru savarsirea…

- Condamnarea lui Gabriel (Puiu) Popoviciu la sapte ani de inchisoare a fost suspendata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a respins contestatia DNA la decizia luata de Curtea de Apel Bucuresti in urma cu o luna. De asemenea, instanta a mai hotarat rejudecarea cauzei . Inalta Curte…

- In aceasta perioada se filmeaza la Antena 1 pentru sezonul 15 iUmor. Recent, s-a spus ca au existat tensiuni intre Robert Tudor și Șerban Copoț și ca ar fi ajuns chiar și la bataie. Acum, cei doi protagoniști fac declarații exclusive despre ceea ce s-a intamplat in timpul filmarilor.Șerban și Tudor…

- Liviu Dragnea a oferit noi detalii despre noul sau partid, Mișcarea Romania Suverana, formațiune care condusa de Carmen Dan. Liderul politic susține ca partidul e mic pentru ca e nou și ii indeamna pe romani sa nu voteze in funcție de marimea partidului. „Partidul pe care eu il susțin din tot sufletul…

- Curtea de Apel București a decis, joi, 13 aprilie, plasarea in arest preventiv timp de 15 zile pentru cele patru persoane inculpate in dosarul Otopeni. Decizia in cazul lui Alexandru Ivan, Cristian Balan, Catalin Lascuț și Laurențiu Tanasescu este una definitiva.