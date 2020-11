Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la vot la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova era duminica la ora 18:00 de aproximativ 45%, a declarat, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Sarban, conform Agerpres. Pana la 18:00, au participat la…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) informeaza despre faptul ca secția de vot din Tokio, Japonia, este prima secție care și-a incheiat activitatea. In total, la aceasta secție, și-au exercitat dreptul la vot 30 de alegatori, transmite zdg.md. Potrivit rezultatelor preliminare, care au ajuns in posesia…

- In Republica Moldova are loc astazi cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Cele 2.000 de sectii se vor inchide la ora 21:00. In diaspora, cetatenii moldoveni au la dispozitie peste 139 de sectii, in Romania fiind 13. Alegatorii din Republica Moldova, precum si cei din diaspora, sunt asteptati…

- Candidatul independent la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Igor Dodon, a criticat-o dur pe contracandidata sa, șefa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, dupa ce aceasta a caștigat primul tur de scrutin. „Stimati concetateni, eu va indemn sa fiti foarte atenti la toate…

- La alegerile prezidentiale din Republica Moldova, Maia Sandu a inregistrat un scor spectaculos. Conform rezultatelor partiale, dupa ce s-au numarat voturile din 99.30% dintre procesele verbale, Maia Sandu l-a batut pe Igor Dodon. Totusi, pentru ca niciunul dintre candidati nu a scos un scor de peste…

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a obtinut peste 10 puncte procentuale in fata presedintelui in exercitiu, Igor Dodon, in municipiul Chisinau. Potrivit datelor comunicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), Maia Sandu a…

- Duminica, 1 noiembrie 2020, in Republica Moldova se vor desfasura alegerile prezidentiale. Dintre cei 8 candidati inscrisi in cursa electorala, in turul doi al alegerilor, in 15 Noiembrie, vor intra Maia Sandu si Igor Dodon. Datorita diferentei reduse dintre cei doi candidati, fiecare vot este foarte…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…