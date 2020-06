What's Up a fost subiectul multor articole din presa tabloida, in ultimul an. Dupa scandalul cu Alice, cand s-a spus ca ar fi batut-o pe iubita sa, care a sunat la 112, What's Up a avut un conflict și cu un vecin, din cauza faptului ca asculta muzica tare. Șirul scandalurilor a luat naștere dupa desparțirea de soție. Acum, artistul a dat carțile pe fața privind fiecare episod.