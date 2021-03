Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru Smiley și Gina Pistol. Frumoasa prezentatoare a nascut marți seara o fetița perfect sanatoasa. Artistul nu iși mai incape in piele de fericire, motiv pentru care a anunțat minunata veste pe rețelele de socializare. La scurt timp dupa ce iubita lui, Gina Pistol, a adus pe lume...…

- Gina Pistol a oferit pe rețelele de socializare primele declarații dupa ce in urma cu doar cateva minute a adus pe lume primul ei copil. Smiley și prezentatoarea de la Chefi la cuțite sunt in culmea fericirii și abia așteapta sa iși intre cum se cuvine in rolul de parinți.

- Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit parinți pentru prima data. Vedeta de la Antena 1 a adus pe lume o fetița sanatoasa. Smiley este cel care a facut marele anunț pe rețelele de socializare printr-un mesaj emoționant: “Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranța urmatoarele:…

- Gina Pistol sta sa nasca din clipa in clipa. Vedeta așteapta cu nerabdare sa-și stranga fetița la piept. Și-a facut deja bagajul pentru spital, iar camera micuței este și ea gata sa fie luata in primire. Recent, in mediul online, prezentatoarea TV a publicat mai multe imagini din camera fiicei... The…

- Gina Pistol, gravida in opt luni, face ultimele pregatiri pentru venirea pe lume a primului ei copil. Ea și Smiley vor deveni parinți in aproximativ o luna de zile. Gina Pistol, imagini neașteptate dupa 8 luni de sarcina Gina Pistol a fost surprinsa de catre paparazzi WoWbiz la shopping. Cu toate ca…

- Catalin Scarlatescu nu mai este singur. Celebrul chef are de puțin timp o relație cu o femeie, pe care vrea sa o țina departe de ochii curioșilor. Pentru prima oara, dupa mult timp, acesta a recunoscut ca in viața lui exista o femeie alaturi de care traiește o poveste de dragoste.„Sunt foarte indisponibil.…

- In doar cateva luni, Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni parinți pentru prima data. Luni, 21 decembrie, camera fiicei lor a fost (pe jumatate) amenajata. Primele imagini din camera fiicei Ginei Pistol: „Arata superb” „Tocmai ce au terminat de pus tapetul in camera fetiței. S-au…

- Vestea ca Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți a starnit bucurie in randul fanilor lor. Cei doi așteapta o fetița care, cel mai probabil, va veni pe lume in luna februarie. „Ma bucur de minunea pe care o traiesc in momentul asta”, spunea prezentatoarea TV intr-un interviu pentru Antena 1. Insa,…