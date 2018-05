Stiri pe aceeasi tema

- "Simplu, direct, de anul acesta nu mai prezentam X Factor. Au fost sapte ani minunati. Au fost sapte ani de emotie pura. Au fost sapte ani de povesti de viata. Timpul trecut al verbului nu inseamna pentru noi renuntare, ci doar o rearanjare a ideilor. Multumim!", au declarat vedetele Antena 1, potrivit…

- Dupa sapte sezoane, Razvan Simion și Dani Oțil se despart de proiectul „X Factor”, de la Antena 1. „Simplu, direct, de anul acesta nu mai prezentam X Factor. Au fost sapte ani minunati. Au fost sapte ani de emotie pura. Au fost sapte ani de povesti de viata. Timpul trecut al verbului nu inseamna pentru…

- Vestea aparuta in showbiz-ul romanesc despre posibila sarcina a lui Betty Salam a stranit multa curiozitate in randul apropiaților artistei, dar mai ales in randul numeroșilor fani. Contactata telefonic, fiica lui Florin Salam a dat primele declarații dupa ce s-a spus ca ar fi insarcinata. Cu trei luni…

- Vestea ca Betty Salam este insarcinata i-a șocat pe fanii ei! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. De cand a aflat ca va deveni mamica, ea a renunțat sa mai apara la emisiuni TV…

- Katarina, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a avut o relație foarte apropiata cu prezentatorul de radio, in ciuda divorțului de mama ei, și este extrem de afectata de trecerea in neființa a acestuia. In primele zile, șocul pierderii tatalui a fost atat de mare, incat abia dupa trei zile a conștientizat…

- Natalia Oreiro, una dintre cele mai iubite actrițe de telenovele, a fost internata de urgeța la spital. Purtatorul de cuvant al vedetei a anunțat in cadrul unui comunicat ca veștile sunt adevarate și ca aceasta a avut nevoie de ajutorul medicilor. Mai mult, frumoasa artista a fost nevoita sa iși anuleze…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…